В Крыму оккупанты массово раздают повестки в людных местах

Главное: С начала осени в Крыму оккупанты принудительно мобилизовали 3 000 человек. Повестки выдают в общественных местах, где подавляющее большинство людей — крымские татары, чтобы таким образом уничтожать нелояльную к ним часть населения Крыма.

Детали: С сентября этого года российские оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей Крыма. Об этом сообщила менеджер Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ) Людмила Коротких, пишет «Суспільне».

Жители полуострова пытаются избегать вручения повесток, но оккупанты их массово выдают в людных местах.

По словам Людмилы Коротких, за год оккупационные военкоматы планировали мобилизовать 60 тысяч крымчан, но их план провалился, и в российское войско отправили 23 тысячи жителей полуострова: 20 тысяч из них мобилизовали до сентября этого года, еще три тысячи — к моменту псевдовыборов.

«Это был план поставлен местным военкоматам, призвать 3 тысячи человек. Из этих 3 тысяч человек — 1 тысяча были мобилизованы в ряды ВС РФ, и 2 тысячи отправили в частную военную контору. То есть мобилизация идет в разные структуры, не только в российскую армию», — рассказала Коротких.

Сообщается, что мобилизация в Крыму продолжается с сентября 2022: сначала — частичная, а теперь общая, но, как было сказано выше, план россияне не выполнили.

«Об этом заявляли и, собственно, „должностные лица“ так называемые российские, что мобилизация идет не такими темпами, как им хотелось. Это было видно из тех действий, которые они предпринимали. Во-первых, они пытались скрыть мобилизацию под призывом. Они увеличивали возраст, когда могут призывать в российскую армию, это свидетельствует о том, что у них есть проблемы с личным составом и еще есть такой момент, что в связи с тем, что не выполняется план по мобилизации в Крыму, планируют из Москвы присылать надзирателей, скажем так, какие будут, заменять местное руководство в военкоматах в Крыму. То есть, составляя это все воедино, можно сказать, что действительно она провалена», — пояснила Коротких.

Она добавила, что мужчины призывного возраста массово выезжали из Крыма в Казахстан и другие страны, и хоть некоторые вернулись на полуостров, когда спала эта волна мобилизации, другие остаются за границей, поскольку не хотят идти в российскую армию и воевать против Украины.

«По нашей информации, более 2 тысяч человек покинули полуостров. Конечно, эта информация не полна, потому что выезжающие люди о себе не заявляют и нигде не регистрируются», — уточнила менеджер КРЦ.

Она рассказала, что оккупанты выдают повестки в общественных местах, где подавляющее большинство людей — крымские татары или «люди неславянской внешности», поскольку россияне считают представителей крымскотатарского народа нелояльной к России частью населения и таким образом пытаются уничтожить их.

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