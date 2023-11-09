Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Крыму оккупанты массово раздают повестки в людных местах

В Крыму оккупанты массово раздают повестки в людных местах

Агата Кловская
09.11.23 16:16
157
В Крыму оккупанты массово раздают повестки в людных местах

Главное: С начала осени в Крыму оккупанты принудительно мобилизовали 3 000 человек. Повестки выдают в общественных местах, где подавляющее большинство людей — крымские татары, чтобы таким образом уничтожать нелояльную к ним часть населения Крыма.

Детали: С сентября этого года российские оккупанты принудительно мобилизовали три тысячи жителей Крыма. Об этом сообщила менеджер Крымскотатарского ресурсного центра (КРЦ) Людмила Коротких, пишет «Суспільне».

Жители полуострова пытаются избегать вручения повесток, но оккупанты их массово выдают в людных местах.

По словам Людмилы Коротких, за год оккупационные военкоматы планировали мобилизовать 60 тысяч крымчан, но их план провалился, и в российское войско отправили 23 тысячи жителей полуострова: 20 тысяч из них мобилизовали до сентября этого года, еще три тысячи — к моменту псевдовыборов.

«Это был план поставлен местным военкоматам, призвать 3 тысячи человек. Из этих 3 тысяч человек — 1 тысяча были мобилизованы в ряды ВС РФ, и 2 тысячи отправили в частную военную контору. То есть мобилизация идет в разные структуры, не только в российскую армию», — рассказала Коротких.

Сообщается, что мобилизация в Крыму продолжается с сентября 2022: сначала — частичная, а теперь общая, но, как было сказано выше, план россияне не выполнили.

«Об этом заявляли и, собственно, „должностные лица“ так называемые российские, что мобилизация идет не такими темпами, как им хотелось. Это было видно из тех действий, которые они предпринимали. Во-первых, они пытались скрыть мобилизацию под призывом. Они увеличивали возраст, когда могут призывать в российскую армию, это свидетельствует о том, что у них есть проблемы с личным составом и еще есть такой момент, что в связи с тем, что не выполняется план по мобилизации в Крыму, планируют из Москвы присылать надзирателей, скажем так, какие будут, заменять местное руководство в военкоматах в Крыму. То есть, составляя это все воедино, можно сказать, что действительно она провалена», — пояснила Коротких.

Она добавила, что мужчины призывного возраста массово выезжали из Крыма в Казахстан и другие страны, и хоть некоторые вернулись на полуостров, когда спала эта волна мобилизации, другие остаются за границей, поскольку не хотят идти в российскую армию и воевать против Украины.

«По нашей информации, более 2 тысяч человек покинули полуостров. Конечно, эта информация не полна, потому что выезжающие люди о себе не заявляют и нигде не регистрируются», — уточнила менеджер КРЦ.

Она рассказала, что оккупанты выдают повестки в общественных местах, где подавляющее большинство людей — крымские татары или «люди неславянской внешности», поскольку россияне считают представителей крымскотатарского народа нелояльной к России частью населения и таким образом пытаются уничтожить их.

В тему: Данилов рассказал об огромных достижениях Украины в Крыму.

Тэги: Крым, общество, оккупанты, новости Украины, повестки

Комментарии

Статьи

09.11.23 11:16

Третья мировая война 2023: ближневосточный кризис перерастает в глобальный <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Pin-UP Удодова и Мишустина собрался судиться с Украиной из-за связей с Россией
03.11.23 09:21

Pin-UP Удодова и Мишустина собрался судиться с Украиной из-за связей с Россией

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
09.11.23 16:56

В ГУР рассказали, сколько у Путина двойников

09.11.23 16:40

Клинтон намекнула, что Трамп – нацист

09.11.23 15:55

В Житомире избили работника военкомата

09.11.23 15:26

Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год

09.11.23 15:11

Стало известно об опасности скрытого лишнего веса у мужчин

09.11.23 14:56

Россия — опасность глобального масштаба, — представитель США в ООН

09.11.23 14:35

Голливудские актеры прекратили четырехмесячную забастовку

09.11.23 14:13

Ватикан разрешил креститься транссексуалам

09.11.23 13:50

Данилов объяснил, что Украине нужно сделать для вступления в ЕС и НАТО

09.11.23 15:26

Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год

09.11.23 13:22

Рада уволила Гутцайта с должности министра молодежи и спорта

09.11.23 11:48

Данилов сказал, от чего зависит окончание войны в 2024 году

09.11.23 10:25

ХАМАС потерял контроль над севером Газы

09.11.23 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 308 720 солдат

08.11.23 15:51

Министр спорта Гутцайт написал заявление об отставке

08.11.23 14:45

ЕК одобрила начало переговоров о вступлении Украины

08.11.23 13:44

Зеленский рассказал, сколько украинцев уже эвакуировано из Газы

08.11.23 13:13

В Украине еще на три месяцa продлили военное положение и мобилизацию

08.11.23 12:43

Украина получила дополнительные зенитные ракетные комплексы NASAMS

03.11.23 16:18

В Минэнерго рассказали, готовятся ли в Украине плановые отключения

03.11.23 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 303 270 солдат

03.11.23 15:58

Ученые узнали неожиданную причину рака поджелудочной железы

03.11.23 14:37

Гепатит А выявлен еще в одной области Украины

03.11.23 16:35

Известный онколог призвал не есть подгоревшие тосты

03.11.23 10:39

Кандидат в президенты США сделал Путину странное предложение

03.11.23 12:34

Американский сенатор намекнул, что Украина должна отдать часть территорий России

03.11.23 20:31

Реестр домашних животных в Украине заработает уже скоро

03.11.23 11:07

Трамп заявил, что дела в Украине «идут плохо»

03.11.23 16:50

Британская королева опозорилась в Африке

Фото и Видео
В Житомире избили работника военкомата
В Житомире избили работника военкомата
В Житомире избили работника военкомата
В Житомире избили работника военкомата
Тело германской аристократки с оторванным лицом озадачило археологов
Тело германской аристократки с оторванным лицом озадачило археологов
Внешний мир (The Outworld) 2024: трейлер фильма, созданного искусственным интеллектом
Внешний мир (The Outworld) 2024: трейлер фильма, созданного искусственным интеллектом
Усик жестко ответил Фарион в стихотворной форме
Усик жестко ответил Фарион в стихотворной форме
В Таганроге около аэропорта прогремел мощнейший взрыв
В Таганроге около аэропорта прогремел мощнейший взрыв
На фоне Ялты развернули украинский флаг
На фоне Ялты развернули украинский флаг
В Киеве на блокпосту сбили военную
В Киеве на блокпосту сбили военную
Геннадий Частяков: под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного
Геннадий Частяков: под Киевом от взрыва гранаты погиб помощник Залужного
Андрей Довбенко: украинский мошенник попал в поле зрения НАБУ
Андрей Довбенко: украинский мошенник попал в поле зрения НАБУ
Заявление Фарион о русскоязычных воинах ВСУ возмутило пользователей Сети
Заявление Фарион о русскоязычных воинах ВСУ возмутило пользователей Сети
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.