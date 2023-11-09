Верховная Рада приняла госбюджет на 2024 год

Главное: Рада приняла бюджет на следующий год. В бюджете четко расставлены приоритеты — все внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить в войне с Россией, отметил премьер Денис Шмыгаль.

Детали: Верховная Рада приняла в целом закон о государственном бюджете на 2024 год. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 9 ноября.

По его данным, законопроект в целом поддержали 276 народных депутатов.

Голоса по фракциям разделились так:

— «Слуга народа» — 199 депутатов;

— «Европейская солидарность» — 0;

— «Батькивщина» — 0;

— «Платформа за жизнь и мир» — 16;

— «Голос» — 14;

— «Восстановление Украины» — 10;

— «За будущее» — 11;

— «Довира» — 16;

— «Внефракционные» — 11.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram поблагодарил парламентариев за принятие бюджета и конструктивную позицию.

Он отметил, что в бюджете четко расставлены приоритеты — все внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить в войне с Россией.

«Практически 50% расходов — на оборону и безопасность Украины. Будет еще больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков пойдет на армию», — заверил глава правительства.

Шмыгаль отметил, что в бюджете заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.

При этом расходы на образование и медицину возрастут более чем на 20 млрд грн в каждой из этих сфер.

Кроме того, средства на программу поддержки ветеранов будут увеличены вдвое. А для поддержки бизнеса предусмотрено более 40 млрд. грн.

В тему: Озвучен размер военных расходов Украины в бюджете-2024.