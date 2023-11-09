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Новости > Россия — опасность глобального масштаба, — представитель США в ООН

Россия — опасность глобального масштаба, — представитель США в ООН

Агата Кловская
09.11.23 14:56
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Россия — опасность глобального масштаба, — представитель США в ООН

Главное: Во время заседания Совбеза ООН представитель США заявил, что Россия представляет угрозу для международной безопасности.

Детали: Бряцание Россией ядерным оружием демонстрирует настоящую опасность для мира в глобальных масштабах. Об этом заявил во время заседания Совбеза ООН в среду, 8 ноября, заместитель постоянного представителя США при Организации посол Роберт Вуд, передает Укринформ.

«Наглая попытка России перекроить границы силой в ее тщетных попытках вернуться к своему имперскому прошлому ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность каждой страны», — подчеркнул Вуд.

В этом контексте он назвал «безответственными» действия кремлевского режима, который продолжает бряцать ядерным оружием. Вуд отметил, что это «четко демонстрирует угрозу, которую Россия представляет для международного мира и безопасности» и пытается подорвать принципы, которые сделали мир безопаснее с момента основания ООН.

Он подчеркнул, что агрессивные войны никогда не должны становиться инструментом для перекройки международных границ.

«Только Россия несет ответственность за продолжение этой войны (в Украине) и гибель людей», — заявил представитель американской миссии, призвав РФ прекратить агрессивную войну и нарушение Устава ООН и немедленно вывести свои войска.

В тему: Скандальный американский политик заявил, что Россия превосходит США по ядерным возможностям.

Тэги: США, ООН, Россия

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