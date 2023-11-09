Данилов объяснил, что Украине нужно сделать для вступления в ЕС и НАТО

Главное: Алексей Данилов назвал обязательное условие вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Секретарь СНБО подчеркнул, что борьба с коррупцией — фактически «домашнее задание» для Украины.

Детали: Украине следует бороться с коррупцией для вступления в Евросоюз и НАТО, а иначе не стоит ждать продвижения в интеграции в эти западные союзы. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире национального телемарафона Единые новости.

Он отметил, что борьба с коррупцией — своеобразное домашнее задание для нашего государства и добавил, что коррупционные проблемы нужно выжигать раскаленным железом.

По его словам, Украина открыта для борьбы с коррупцией и не скрывает ни одного коррупционного факта, в отличие от России.

Секретарь СНБО отметил, что представители Евросоюза выдвигают несколько требований. Среди них — увеличение количества работников Национального антикоррупционного бюро и расширение полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.

Вместе с тем Данилов считает, что нынешнее украинское законодательство является открытым пространством для манипуляций — отдельные положения закона можно толковать как угодно. Именно это создает немало коррупционных рисков, которые препятствуют на пути к ЕС и НАТО, добавляет чиновник.

«Когда мы с вами будем подходить к тем или иным вещам — например, что касается налогового законодательства, земельного законодательства — то будем видеть очень много разных трактовок. Даже каждый юрист по-разному трактует те или иные нормы», — объяснил свое мнение секретарь СНБО.

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