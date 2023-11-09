Ватикан разрешил креститься транссексуалам

Главное: Транссексуалы могут креститься в Римско-католической церкви. Решение принял Ватикан.

Детали: Ватикан принял скандальное решение. О нем сказано в Дикастерии доктрины веры (бывшей Святой инквизиции).

Информируется, что транссексуалы отныне могут принимать крещение в Римско-католической церкви и выступать в роли крестных родителей и свидетелей на свадьбе.

Стоит отметить, что этот документ представляет собой развернутые ответы на вопросы, которые в июле направил в это старейшее ведомство Римской курии бразильский епископ Жозе Негри.

Известно, ч то ответы подписал префект дикастерии кардинал Виктор Мануэль Фернандес, в октябре они были одобрены Папой Римским Франциском.

Был дан положительный ответ на вопрос о том, могут ли транссексуалы принимать крещение. Дикастерия указывает, что это возможно и в случае, если они прошли курс гормонального лечения или сделали операцию по смене пола.

Подчеркивается, что транссексуал может принять крещение на тех же условиях, что и другие верующие, если нет ситуации, при которой существует риск возникновения публичного скандала или дезориентация верующих.

В то же время, как информируется, что касается детей гомосексуальных пар, в том числе рожденных с использованием суррогатного материнства, то дикастерия допускает возможность их крещения, если существует обоснованная надежда, что ребенок будет воспитан в католической вере.

Кроме этого Ватикан не исключает, что транссексуалы при определенных условиях могут выполнять роль крестных родителей. Рекомендуется проявлять пастырскую осмотрительность, не допуская, чтобы это событие вызвало скандал или привело к дезориентация церковной общины.

Подчеркивается, что каноническое право не содержит положений, которые бы запрещали транссексуалам быть свидетелями на свадьбе.

Отметим, что схожая позиция была сформулирована и по вопросу о том, могут ли геи выступать в роли крестных родителей. В таких случаях речь должна идти о человеке, который ведет жизнь в соответствии с верой и теми обязательствами, которые он на себя принимает. Ватикан призывает к должной осторожности в целях защиты таинства крещения. Никаких препятствий для того, чтобы гомосексуалисты выполняли роль свидетелей на свадьбе, ватиканское ведомство не усматривает.

В тему: Папа Римский сделал зловещее заявление.