Стало известно об опасности скрытого лишнего веса у мужчин

Главное: Скрытый лишний вес у мужчин – опасен для здоровья. Повышает риск развития нескольких видов рака.

Детали: Шведский медики заявили, что мужчины с индексом массы тела, находящимся в пределах нормы, могут иметь скрытый лишний вес и ожирение, которое повышает риск развития нескольких видов онкологии. Об этом пишет издание Daily Mail.

Поясняется, что индекс массы тела – это отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах. Часто используется для классификации ожирения и избыточного веса. Нормальный показатель составляет от 18,5 до 25.

При этом, как отмечается, он не отражает состав тела – количество жировой и мышечной массы в нем.

Эксперты говорят, что это значит, что люди, чей индекс массы тела находится в пределах нормы, могут иметь лишний вес.

Специалисты выяснили, что мужчины с индексом массы тела, находящимся на верхней границе нормы (25) или выше, склонны к появлению семнадцати различных видов рака, включая онкологические заболевая мозга, щитовидной железы, мочевого пузыря и печени.

Данный фактор также в три-четыре раза повышает вероятность развития рака пищевода, желудка и почек.

В публикации сказано, что к таким же выводам пришли ученые из Великобритании: они узнали, что взрослые испанцы, которые имели скрытый (или явный) избыточный вес или ожирение в возрасте до 40 лет, были подвержены большему риску развития восемнадцати видов рака, в том числе лейкемии и лимфомы.

Врачи уверяют, что люди недостаточно осведомлены о некорректности определения избыточного веса с помощью индекса массы тела и повышенных рисках развития рака вследствие наличия «скрытого» лишнего жира.

Резюмируется, что следует пересмотра понятия «лишний вес» и определения более четких рамок, которые позволят судить о наличии избыточной массы тела.

В тему: Шведские ученые рассказали, что серьезно повышает риск инсульта и деменции.