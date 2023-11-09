Клинтон намекнула, что Трамп – нацист

Главное: Дональда Трампа сравнили с Адольфом Гитлером. Сделала это Хиллари Клинтон.

Детали: Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон наехала на бывшего президента Дональда Трампа. Она сравнила его с нацистским лидером Адольфом Гитлером.

Произошло это в эфире программы View.

Она сказала: «Люди могут быть законно избраны, а потом они могут попытаться упразднить выборы, упразднить оппозицию, упразднить свободную прессу. Это можно видеть в странах».

Было отмечено: «Ну вот Адольф Гитлер был избран должным образом. И потом неожиданно кто-то с такими тенденциями. Диктаторскими, авторитарными. Скажет так: «Мы закроем это, поместим этих людей в тюрьму». Они как правило дают это понять».

Политик добавила: «Дональд Трамп говорит нам, что он хочет сделать. Ловите его на слове. Человек имеет в виду, что бросит в тюрьму людей, несогласных с ним, закроет законные СМИ, сделает все, что сможет, чтобы подорвать верховенство закона».

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