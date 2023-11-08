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Новости > На польско-украинской границе застряла тысяча грузовиков

На польско-украинской границе застряла тысяча грузовиков

Агата Кловская
08.11.23 15:25
183
На польско-украинской границе застряла тысяча грузовиков

Главное: На границе Польши с Украиной застряли около тысячи грузовиков. Участники акции в Польше пока не блокируют движение автобусов и легковушек, но среди них уже звучат такие предложения.

Детали: По состоянию на утро среды на границе Польши с Украиной застряли около тысячи грузовиков. Об этом сказал помощник главы Государственной пограничной службы, пресс-секретарь Андрей Демченко в эфире телемарафона 8 ноября.

Он напомнил, что участники акции на территории Польши перекрывают движение грузовиков на трех направлениях с 6 ноября.

«Усложнение движения мы начали фиксировать после 13:00. Сначала по направлению движения пункта пропуска Ягодин, в дальнейшем и на Краковце и Рава-Русской», — сказал Демченко.

По информации польских пограничников, по состоянию на утро около одной тысячи грузовых транспортных средств ожидают возможность пересечения границы на всех этих трех направлениях из Польши в Украину, из которых половина грузовиков — на направлении пункта пропуска Ягодин.

«Скорее всего, ситуация будет только усложняться, ведь как отмечали сами польские перевозчики, они планируют долговременную акцию», — спрогнозировал Демченко.

Он отметил, что участники акций пока не блокируют движение автобусов и легковушек.

«Однако довольно часто от польских коллег нам поступает информация о том, что участники акций все же высказывают и такую позицию, что они будут пропускать только один автомобиль в час в направлении Украины, неважно с какими грузами. Фактически мы видим, что только один или несколько грузовиков все же прибывают в Украину со стороны Польши, и это основной грузопоток, который на данный момент отмечается на этих трех направлениях», — добавил пресс-секретарь.

В тему: Владимир Зеленский заявил, что в будущем между украинским и польским народами не будет никаких границ.

Тэги: Украина, общество, граница, Польша, грузовики

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