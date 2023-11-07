Юрий Соломин: известный актер госпитализирован, он потерял сознание

Главное: В Москве госпитализирован народный артист СССР Юрий Соломин. Сейчас он в больнице.

Детали: В Москве госпитализирован народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин.

«Он госпитализирован. Он потерял сознание на улице, когда садился в машину и ехал в театр. Сейчас он в больнице. Он в сознании, разговаривает», — сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

Юрий Соломин известен по фильмам «Хождение по мукам», «Обыкновенное чудо», «ТАСС уполномочен заявить» и др.