Юрий Соломин: известный актер госпитализирован, он потерял сознание

Главное: В Москве госпитализирован народный артист СССР Юрий Соломин. Сейчас он в больнице.
Детали: В Москве госпитализирован народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин.
Главное: В Москве госпитализирован народный артист СССР Юрий Соломин. Сейчас он в больнице.
Детали: В Москве госпитализирован народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин.
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