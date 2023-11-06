Писториус объяснил, почему Германия не спешит передавать Украине ракеты Taurus

Главное: Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие ракеты Taurus не смогут изменить ход войны в Украине. Поэтому передавать их пока не спешат.

Детали: Германия еще не определилась в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Там считают, что это вооружение «не сможет изменить ход войны в войне России против Украины». Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время конференции NATO Talk.

По его словам, правительство Германии все еще не определилось в вопросе, поставлять ли Украине дальнобойные ракеты. Вся причина в сомнениях, ведь некоторые считают, что на ход боевых действий это значительно не повлияет.

Писториус отметил, что сейчас нет новостей о решении этого вопроса, но «Германия не будет игнорировать собственные интересы». Однако, что он имеет в виду, министр не объяснил.

Он подчеркнул, что немецкое правительство продолжает проверять каждый шаг перед поставкой вооружения и эти «решения даются очень непросто».

«Не думаю, что ракеты станут геймченджером. ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus — 500 км, это совсем другая система», — заявил глава Минобороны Германии.

Министр также напомнил, что Германия является вторым по объему поставщиком оружия для ВСУ. На первом месте по-прежнему США.

Украина уже несколько месяцев просит Германию о передаче крылатых ракет Taurus. Такое вооружение способно бить по целям на расстоянии до 500 км.

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