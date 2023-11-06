В минувшие выходные в Киевской области вновь фиксировали аномальную погоду

Главное: Погода в Киевской области снова удивляла. Зафиксировали два температурных рекорда.

Детали: В прошлую субботу, 4 ноября, в Киевской области была аномальная погода. О ней поведали в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Информируется, что на метеорологической станции Барышевка были зафиксированы два температурных рекорда.

Сообщается, что средняя суточная температура воздуха составила 12,9 тепла. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2019-м году, он составил 12,5 градусов.

В то же время, максимальная суточная температура воздуха достигла отметки 16,1 тепла. Предыдущий рекорд фиксировали в 1996-м году, он составил плюс 15,0 градусов.

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