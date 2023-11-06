Пожар в Киеве: удалось спасти детей

Главное: В Киеве произошел пожар. Удалось спасти детей.

Детали: В ночь на понедельник, 6 ноября, в Киеве произошло огненное ЧП. Об этом информировали в ГСЧС.

Спасатели говорят, что в 00-35 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Милютенко, 44.

Возгорание на площади восемь квадратных метров ликвидировали в 01-04.

Никто не пострадал.

Уточняется, что на свежий воздух были выведены трое детей и женщина.

Сейчас причины пожара устанавливают правоохранители.

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