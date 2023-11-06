Пожар в Киеве: удалось спасти детей

Главное: В Киеве произошел пожар. Удалось спасти детей.
Детали: В ночь на понедельник, 6 ноября, в Киеве произошло огненное ЧП. Об этом информировали в ГСЧС.
Спасатели говорят, что в 00-35 поступило сообщение о пожаре в квартире по улице Милютенко, 44.
Возгорание на площади восемь квадратных метров ликвидировали в 01-04.
Никто не пострадал.
Уточняется, что на свежий воздух были выведены трое детей и женщина.
Сейчас причины пожара устанавливают правоохранители.
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