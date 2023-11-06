Миссия МВФ в Украине начала работу

Главное: Сегодня в Украине приступила к работе миссия МВФ. Она будет работать в гибридном формате — офлайн и онлайн. В состав украинской команды войдут представители НБУ, Минфина и других государственных органов и учреждений.

Детали: Миссия Международного валютного фонда 6 ноября приступила к проведению второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизм расширенного финансирования. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что миссия будет работать в гибридном формате — офлайн и онлайн. В состав украинской команды, которая присоединится к рабочим встречам непосредственно в Варшаве и дистанционно из Киева, войдут представители НБУ, Министерства финансов и других государственных органов и учреждений.

В ходе второго пересмотра программы EFF будет обсуждаться состояние выполнения Украиной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике. Речь идет, в частности, о мерах в сфере налогово-бюджетной, монетарной и валютной политики, обеспечении финансовой стабильности, а также структурных реформ для средне- и долгосрочного экономического роста.

Также будет обсуждаться ситуация в финансовом секторе страны, результаты оценки устойчивости банковского сектора, реализация Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию, результаты перехода к режиму управляемой гибкости курса и внедрение риск-ориентированного надзора.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы источников финансирования дефицита госбюджета Украины, включая международную финансовую помощь и внутренний долговой рынок.

«Мы настроены на конструктивный анализ проделанной работы и плодотворную дискуссию относительно дальнейших шагов. Пересмотр будет непростым, однако команда Украины более 20 месяцев полномасштабной войны работает слаженно и эффективно», — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

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