В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет за месяц производит Россия

Главное: В минувшем месяце россияне смогли произвести 115 дальнобойных ракет. Всего же, по данным украинской разведки, сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

Детали: В октябре оккупантам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Также в России не прекращается модернизация ракет Х-22.

Такие данные озвучил представитель ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Из этих ракет, по словам представителя ГУР МО, генерала-майора Вадима Скибицкого, «Калибров» — 20 единиц, Х-101 — около 40.

Также враг ежемесячно производит около 30 баллистических ракет «Искандер-М» и 12 крылатых «Искандер-К», — добавил Скибицкий.

Кроме того, по словам разведчика, идет модернизация Х-22, которые противник перерабатывает в Х-32. Речь идет о небольших показателях — примерно 9 единиц в месяц.

По «Кинжалам», в октябре, по данным ГУР, их произвели в количестве 4 ракеты.

Кроме того, в военной разведке говорят, что россияне начали совершенствовать ракеты «Оникс» с целью использования их по наземным объектам.

Всего же, по данным украинской разведки, сейчас в России в запасах приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

По словам представителя ГУР генерала-майора Вадима Скибицкого, речь идет об ориентировочно 165 «Калибрах», примерно 160 единиц Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц «Искандер-М» и «Искандер- К», ориентировочно 80 «Кинжалов», а также 150 ракет Х-22/Х-32. Эффективное расстояние удара ракетой Х-22 — 350 километров.

Скибицкий уточнил, что в прошлом году показатели были почти такие же. Это, по его словам, свидетельствует, что России удалось наладить производство ракет и поддерживать его на достаточном уровне для накопления запаса ракет.

«Понятно, что использовать полностью свои ракеты россияне тоже не могут — минимум 30% они должны оставить себе в запасах. В случае если они снова выпустят почти все по нашей энергетической системе и не добьются результата — тогда снова кто-то улетит с должности», — отметил представитель ГУР.

В то же время он подчеркнул, что добиться результата россиянам будет сложно, ведь «мы тоже готовимся и понимаем, как они действуют, что разведывают и, соответственно, принимаем меры по защите нашей энергосистемы».

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