В Ирландии подготовили неприятный сюрприз украинским беженцам

Главное: Ирландия отменит льготы для беженцев из Украины. До конца этого года.

Детали: Ирландия готовит очень неприятный сюрприз для беженцев из Украины. Об этом пишет издание The Irish Times.

Как сообщается, премьер-министр страны Лео Варадкар сообщил, что до конца 2023-го года планируется ввести меры, требующие от наших сограждан оплачивать свое проживание, и изменить их социальные пособия.

Подчеркивается, что такие меры еще предстоит согласовать, а любые изменения в пособиях по социальному обеспечению потребуют принятия законодательства, но обе меры будут введены одновременно.

Глава правительства сказал, что также следует замедлить приток беженцев и иметь больше времени на решение вопросов размещения и других аспектов.

Говорится, что Ирландия не может игнорировать проблему нехватки жилья и в настоящее время вынуждена размещать людей в палатках и отапливаемых домиках.

Впрочем, политик уверяет, что украинцы будут приветствоваться в Ирландии, и никому из них не будет отказано во въезде, но, в то же время, его страна столкнулась с большим количеством мигрантов, из-за чего и нужно принять соответствующие меры.

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