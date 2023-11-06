В Бразилии нашли тонны марихуаны… среди свиней

Главное: В Бразилии накрыли крупную партию марихуаны. Ее прятали среди свиней.

Детали: В Бразилии бойцы федеральной и военной полиции штата Парана обнаружили более семи тонн марихуаны. Произошло это во время операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Они выявили в сельской местности бункер, в котором находилось более семи тонн марихуаны, а также винтовки и боеприпасы.

Информируется: «На территории свинарника в подземном бункере было обнаружено большое количество наркотиков, похожих на марихуану, общий вес которых после взвешивания составил примерно 7 235 килограммов».

Отмечается, что были изъяты две винтовки калибра 7,62 и винтовка калибра 5,56, 257 патронов калибра 7,62 и четыре сотни патронов калибра 5,56.

При этом людей на территории фермы в момент обыска не оказалось, хотя оружие было заряжено, а часть боеприпасов была упакована в тактические сумки. В распоряжение федеральной полиции был также передан находящийся на участке автомобиль Toyota с проблесковым маячком.

В тему: Нейросеть Илона Маска научит готовить кокаин.