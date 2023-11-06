Израиль продолжает убивать сотрудников ООН в Секторе Газа

Главное: Израиль продолжает бомбить Сектор Газа. Погибли 88 сотрудников ООН.

Детали: Израиль продолжает нещадно бомбить Сектор Газа. Их жертвами стали уже 88 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Главы гуманитарных ведомств подчеркнули, что это самые большие потери ООН, когда-либо зафиксированные в одном конфликте.

Документ подписали заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел и другие. Они вновь

В нем призывают к освобождению заложников, захваченных ХАМАС, а также к прекращению огня в Секторе Газа.

Резюмируется: «Прошло тридцать дней. Всему есть предел. Это должно прекратиться сейчас».

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