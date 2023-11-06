Главное: Сильная магнитная буря обрушилась на Землю. Уровня G3.

Детали: Во вторую половину воскресенья, 5 ноября, на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря. Об этом говорят ученые.

Говорится о том, что степень возмущенности магнитного поля нашей планеты за последние сутки достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, в то время как G5 это экстремальный уровень.

Подчеркивается, что эксперты неверно оценили мощность солнечной вспышки, произошедшей 3 ноября.

Информируется: «По всем признакам, выброс плазмы рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса».

Сообщается, что облака газа достигли нашей планеты всего за двое суток.

Поясняется, что поток заряженных частиц, выброшенных Солнцем, движется со скоростью около четырехсот километров в секунду и может проникать в магнитное поле Земли. Когда этот поток встречает магнитное поле нашей планеты, он создает область, называемую магнитосферой, которая защищает нас от большей части этих заряженных частиц.

Когда солнечный ветер особенно сильный или направлен в определенную сторону, он может проникнуть в магнитосферу и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли.

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