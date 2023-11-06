Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

Агата Кловская
06.11.23 09:54
140
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря

Главное: Сильная магнитная буря обрушилась на Землю. Уровня G3.

Детали: Во вторую половину воскресенья, 5 ноября, на Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря. Об этом говорят ученые.

Говорится о том, что степень возмущенности магнитного поля нашей планеты за последние сутки достигла уровня G3, что по пятибалльной шкале означает сильную степень, в то время как G5 это экстремальный уровень.

Подчеркивается, что эксперты неверно оценили мощность солнечной вспышки, произошедшей 3 ноября.

Информируется: «По всем признакам, выброс плазмы рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса».

Сообщается, что облака газа достигли нашей планеты всего за двое суток.

Поясняется, что поток заряженных частиц, выброшенных Солнцем, движется со скоростью около четырехсот километров в секунду и может проникать в магнитное поле Земли. Когда этот поток встречает магнитное поле нашей планеты, он создает область, называемую магнитосферой, которая защищает нас от большей части этих заряженных частиц.

Когда солнечный ветер особенно сильный или направлен в определенную сторону, он может проникнуть в магнитосферу и вызвать временные изменения в магнитном поле Земли.

В тему: Ученые рассказали, как погибнет планета Земля.

Тэги: общество, Солнце, мир, магнитная буря

Комментарии

Статьи

04.11.23 09:20

ТОП-15 осенних товаров, которые пользуются спросом у украинских покупателей

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Pin-UP Удодова и Мишустина собрался судиться с Украиной из-за связей с Россией
03.11.23 09:21

Pin-UP Удодова и Мишустина собрался судиться с Украиной из-за связей с Россией

Автор: Александр Панько

Все новости
Главное
Популярное
06.11.23 11:27

Миссия МВФ в Украине начала работу

06.11.23 11:05

В Ирландии подготовили неприятный сюрприз украинским беженцам

06.11.23 10:54

В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет за месяц производит Россия

06.11.23 10:39

Шведские ученые рассказали, что серьезно повышает риск инсульта и деменции

06.11.23 10:31

В Бразилии нашли тонны марихуаны… среди свиней

06.11.23 10:28

В Киеве со дна озера достали утопленника

06.11.23 10:11

Сёгун (2024): трейлер и дата выхода фильма по роману Джеймса Клавелла

06.11.23 10:04

Израиль продолжает убивать сотрудников ООН в Секторе Газа

06.11.23 10:01

Турнир по ничегонеделанию прошел в Японии

06.11.23 10:54

В ГУР рассказали, сколько дальнобойных ракет за месяц производит Россия

06.11.23 08:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 305 970 солдат

05.11.23 20:01

ВСУ к 2028 году откажутся от набора срочников и перейдут на контрактную армию

04.11.23 12:10

Золото времен Гетманщины нашли археологи в Белой Церкви

03.11.23 20:31

Реестр домашних животных в Украине заработает уже скоро

03.11.23 16:18

В Минэнерго рассказали, готовятся ли в Украине плановые отключения

03.11.23 13:53

Бывший генсек НАТО призвал принять Украину в Альянс до завершения войны

03.11.23 12:56

Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку, — источники

03.11.23 10:53

На разминирование Украины может уйти почти тысяча лет, — СМИ

03.11.23 09:41

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 303 270 солдат

30.10.23 13:32

«Укрэнерго» оказалось не готово к переносу электроподстанций в подземные бункеры. Похоже, всему виной коррупция

30.10.23 15:52

Вспышка гепатита А на Виннитчине переросла в чрезвычайную ситуацию областного масштаба

31.10.23 16:26

В Украине продолжает дорожать топливо

01.11.23 16:38

В Египте раскопали жуткую «Книгу мертвых»

02.11.23 10:43

Гепатит А добрался до Ивано-Франковска

31.10.23 12:02

Для украинских водителей в ПДД изменили одну важную букву

02.11.23 11:16

В Украине серьезно вырос спрос на валюту

30.10.23 16:26

В Таиланде продолжает бушевать страшная зараза

31.10.23 15:37

Загадочный перевал Дятлова снова привлек к себе внимание: там пропали пятеро туристов

02.11.23 11:23

В Украине могут расширить категории граждан, подлежащих мобилизации

Фото и Видео
Сёгун (2024): трейлер и дата выхода фильма по роману Джеймса Клавелла
Сёгун (2024): трейлер и дата выхода фильма по роману Джеймса Клавелла
Сёгун (2024): трейлер и дата выхода фильма по роману Джеймса Клавелла
Сёгун (2024): трейлер и дата выхода фильма по роману Джеймса Клавелла
Grok: нейросеть Илона Маска научит готовить кокаин
Grok: нейросеть Илона Маска научит готовить кокаин
ВСУ к 2028 году откажутся от набора срочников и перейдут на контрактную армию
ВСУ к 2028 году откажутся от набора срочников и перейдут на контрактную армию
Тейя: внутри Земли обнаружили останки древней планеты
Тейя: внутри Земли обнаружили останки древней планеты
Золото времен Гетманщины нашли археологи в Белой Церкви
Золото времен Гетманщины нашли археологи в Белой Церкви
Планета обезьян 4. Королевство (2024): трейлер и дата выхода продолжения популярной серии фильмов
Планета обезьян 4. Королевство (2024): трейлер и дата выхода продолжения популярной серии фильмов
Белоснежка и семь гномов (2024): Disney отложила выход «политкорректного» ремейка
Белоснежка и семь гномов (2024): Disney отложила выход «политкорректного» ремейка
Ил-96-400М: в РФ как смогли модернизировали советский дальнемагистральный самолет
Ил-96-400М: в РФ как смогли модернизировали советский дальнемагистральный самолет
Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку, — источники
Нардеп от «Батькивщины» Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку, — источники
В Иране сгорел центр для наркоманов – погибли десятки людей
В Иране сгорел центр для наркоманов – погибли десятки людей
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.