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Новости > Как замглавреда Zaxid.net Анна Журба немножко «села в лужу»

Как замглавреда Zaxid.net Анна Журба немножко «села в лужу»

Агата Кловская
04.11.23 19:52
305
Как замглавреда Zaxid.net Анна Журба немножко «села в лужу»

Уровень украинской журналистики в последние годы местами не радует. Свежий пример — статья зама главного редактора проекта Zaxid.net Анны Журбы «Російська пропаганда: як в українських біженців у Європі „відбирають“ дітей».

Анна Журба умудрилась обвинить украинское издание «Фраза» в... пророссийских нарративах лишь на том основании, что в нашем издании была перепечатана общественно значимая статья, посвященная проблеме украинских беженцев в ЕС.

 

 

Более того, Журба заявила, что (цитируем) «Фраза юа» має технічні сайти з російським доменом«. Судя по скрину, информацию она вытянула с сайта https://builtwith.com

Каким образом этот проект прицепил к «Фразе» российские домены мы понятия не имеем.

Вместе с тем, пани Журбе следовало бы проанализировать в указанной системе для начала домен своего собственного сайта и, поверьте, она узнала бы много нового. К примеру то, что Zaxid.net, оказывается, тоже имеет «технические сайты с российким доменом». Сами можете проверить: https://builtwith.com/relationships/zaxid.net

В еще большем шоке будет пани Журба, когда узнает, что Zaxid.net (если, опять же, верить списку сайта builtwith.com), как то связан не только с несколькими российскими сайтами, но и с нашим сайтом — «Фраза», по крайней мере в «списке связанных» присутсвует наш старый домен.

Также Журбе следовало бы узнать, за что сайт «Фраза» еще в самом начале войны был заблокирован Роскомнадзором. Замглавного редактора проекта Zaxid.net, в отличие от читателей «Фразы», будет удивлена — за актироссийскую и проукраинскую позицию.

Также хотим прокомментировать замечание замглавреда о том, что «Фраза» — русскоязычное издание. Да, к сожалению, пока этот так. Однако, причина тут не в нежелании запускать украинскую версию, а в том что запуск версии просто затянулся из-за начала войны и банальной нехватки средств (в отличие от Zaxid.net за «Фразой» не стоят «денежные мешки»). Однако, как мы уже ранее сообщали — украинская версия уже на низком старте и скоро мы ее выкатим.

Тэги: Анна Журба

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