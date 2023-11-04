Search Generative Experience: Google вводит искусственный интеллект в свою поисковую систему,

Главное: Google вводит искусственный интеллект в свою поисковую систему. Технология получила название Search Generative Experience (SGE).

Детали: Американская компания Google вводит искусственный интеллект в свою поисковую систему. Технология получила название Search Generative Experience (SGE), ожидается, что она совершит революцию о том, как пользователи будут искать информацию.

«Новая Product Studio, разработанная с учетом принципов искусственного интеллекта Google, открывает возможности компаниям любого размера, помогая им легко создавать уникальные изображения», — заявил представитель компании Мэтт Мадригал.

О том, когда Google расширит языковую поддержку и сделает Search Generative Experience доступным украинцам, пока неизвестно.