Майкл Тиррелл Джеймс: «приемный сын» американского спикера выращивал каннабис

Главное: «Приемному сыну» спикера Палаты представителей Джонсона, Майклу Тирреллу Джеймсу, предъявлено обвинение в ведении незаконного бизнеса по выращиванию каннабиса.

Детали: Как пишет Daily Mail, «приемный сын» спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, 40-летний Майкл Тиррелл Джеймс, предстал перед судом по обвинению в ведении незаконного бизнеса по производству каннабиса и хранении кастета — как выяснилось, список преступлений восходит к 2003 году.

Джонсон и его жена Келли впервые встретили Джеймса в 90-е годы, когда он был волонтером в христианском служении в Луизиане, и взяли его к себе два года спустя, когда он стал бездомным.

Майкл Тиррелл Джеймс уже был совершеннолетним, так что официально его не усыновляли.