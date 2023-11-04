Майкл Тиррелл Джеймс: «приемный сын» американского спикера выращивал каннабис

Главное: «Приемному сыну» спикера Палаты представителей Джонсона, Майклу Тирреллу Джеймсу, предъявлено обвинение в ведении незаконного бизнеса по выращиванию каннабиса.
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