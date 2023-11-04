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Новости > Переименование птиц: в США грядет орнитологическая революция

Переименование птиц: в США грядет орнитологическая революция

Агата Кловская
04.11.23 11:17
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Переименование птиц: в США грядет орнитологическая революция

Главное: В США грядет переименование птиц. Новые имена получат колибри Анны, дятел Льюиса, крапивник Бьюика и другие.

Детали: Американское орнитологическое общество изменит названия птиц, названных в честь людей, а также тех, чьи имена звучат оскорбительно или уничижительно, сообщает Голос Америки.
 
Новые имена получат колибри Анны, дятел Льюиса, крапивник Бьюика и другие птицы.
 
«Имена обладают силой, а сила может быть как во благо, так и во вред. Мы хотим, чтобы имена были сильными в хорошем смысле», – сказал президент Американского орнитологического общества Колин Хендел.
 
Такие прецеденты с переименованиями были и раньше, но единичные. В этот же раз переименую сразу 70-80 видов, которые встречаются в США и Канаде, что составляет около 6-7% от всей птичьей популяции региона.
 
Научные названия птиц останутся прежними, изменят только широко используемые названия.

Тэги: птицы

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