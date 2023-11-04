Переименование птиц: в США грядет орнитологическая революция

Главное: В США грядет переименование птиц. Новые имена получат колибри Анны, дятел Льюиса, крапивник Бьюика и другие.

Детали: Американское орнитологическое общество изменит названия птиц, названных в честь людей, а также тех, чьи имена звучат оскорбительно или уничижительно, сообщает Голос Америки.

Новые имена получат колибри Анны, дятел Льюиса, крапивник Бьюика и другие птицы.

«Имена обладают силой, а сила может быть как во благо, так и во вред. Мы хотим, чтобы имена были сильными в хорошем смысле», – сказал президент Американского орнитологического общества Колин Хендел.

Такие прецеденты с переименованиями были и раньше, но единичные. В этот же раз переименую сразу 70-80 видов, которые встречаются в США и Канаде, что составляет около 6-7% от всей птичьей популяции региона.

Научные названия птиц останутся прежними, изменят только широко используемые названия.