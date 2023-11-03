Стало известно, почему Фьюри не хочет драться с Усиком 23 декабря

Главное: Промоутер Фьюри объяснил, почему британец не будет драться с Усиком 23 декабря. Фрэнк Уоррен продолжает настаивать, что его подопечный не успеет восстановиться к оговоренной дате.

Детали: Тайсон Фьюри не успеет должным образом подготовиться к поединку против Александра Усика 23 декабря, поэтому бой необходимо перенести. На этом настаивает промоутер обладателя титула WBC Фрэнк Уоррен.

По словам функционера, у британца был тяжелый поединок против Франсиса Нганну, а еще родился ребенок, поэтому боксеру очень необходимо побыть дома.

«Дело не только в синяках, но и в том, что у Тайсона был 12-недельный лагерь и у него родился ребенок. Это был тяжелый поединок, поэтому ему нужно вернуться домой и взять несколько недель отпуска. И тогда у него остается только шесть недель для подготовки. Если бы бой против Нганну закончился раньше, то 23 декабря было бы очень вероятной датой. Но когда Тайсон сказал, что все еще готов драться с Усиком, я сказал: «Ты не готов». «Бой состоится до 2 марта, и он будет за звание абсолютного чемпиона и все четыре пояса. IBF уже дала согласие на это, и все для этого сделано. Поединок состоится. Все согласны, и о нем будет объявлено безотлагательно», — цитирует Уоррена Eurosport.

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