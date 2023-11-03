Гепатит А выявлен еще в одной области Украины

Главное: За девять месяцев этого года в Закарпатье выявили 125 случаев вирусного гепатита А. Это заболевание носит циклический характер: вспышки повторяются каждые пять-шесть лет.

Детали: В лечебных заведениях Закарпатья находятся 11 человек, из которых пять детей. Об этом сообщает Закарпатская ОВА.

«По состоянию на сегодняшний день на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области находятся 11 человек с подтвержденным диагнозом, среди них пять детей (состояние пациентов нетяжелое). Однако сейчас назвать это вспышкой нельзя, ведь оснований для этого нет. Вспышка — это когда зарегистрировано три-пять случаев в одной среде, в одной семье, коллективе или классе», — рассказал на брифинге директор департамента здравоохранения ОВА Анатолий Пшеничный.

По данным ОВА, за девять месяцев этого года в Закарпатье выявили 125 случаев вирусного гепатита А. Это сезонное заболевание носит циклический характер: его вспышки повторяются каждые пять-шесть лет. Например, в 2009 году количество больных в регионе в девять раз превышало нынешние показатели, в 2013-14 — в 15 и в 2017-2018 — в семь-восемь раз.

«Во многих общинах фиксируется повышение заболеваемости, поэтому сегодня мы должны принять все зависящие от нас превентивные меры. Разрабатывается план мер реагирования, в ближайшие дни будет проведена комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС по их утверждению и воплощению в реальность», — сообщил директор департамента здравоохранения ОВА.

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