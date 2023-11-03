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Новости > Бывший генсек НАТО призвал принять Украину в Альянс до завершения войны

Бывший генсек НАТО призвал принять Украину в Альянс до завершения войны

Александр Панько
03.11.23 13:53
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Бывший генсек НАТО призвал принять Украину в Альянс до завершения войны

Главное: Украину нужно принять в НАТО еще до завершения войны. Путину следует дать понять, что Украина станет членом НАТО, независимо от того, что он может предпринять, считает бывший генсек Андерс Фог Расмуссен.

Детали: Североатлантический Альянс уже на следующем саммите в Вашингтоне должен предложить Украине членство в организации. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью финскому информагентству STT.

По его мнению, ожидание окончания полномасштабной войны лишь дадут Владимиру Путину «оправдание для бесконечного продолжения войны».

«Чем раньше мы сделаем так, тем быстрее сможем покончить с войной. То есть сначала членство, а потом конец войны, а не наоборот», — сказал Расмуссен.

Он подчеркнул, что имеет практическое решение, как статья 5 НАТО о совместной обороне будет применяться к Украине.

«Я думаю, что одной из моделей может быть то, что мы пригласим всю Украину стать членом НАТО, но поскольку война продолжается, статья 5 будет применяться только к территории, которая сейчас находится под контролем Киева», — пояснил он.

По его словам, такое решение практически защитит всю Западную Украину от атак России, одновременно освободив украинские силы для борьбы с россиянами на востоке.

«Я ни в коем случае не хочу замороженного конфликта, а хочу способствовать борьбе украинцев», — подчеркнул эксгенсек.

Расмуссен добавил, что также важно, чтобы время между приглашением в члены и вступлением в НАТО было как можно короче.

«Альянс должен четко заявить: Украина станет членом НАТО вне зависимости от того, что будет делать Путин», — подчеркнул он.

В тему: Столтенберг объяснил, почему так важно для Украины стать членом НАТО.

Тэги: Украина, НАТО, Андерс Фог Расмуссен, война в Украине

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