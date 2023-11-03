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Новости > Известный онколог призвал не есть подгоревшие тосты

Известный онколог призвал не есть подгоревшие тосты

Агата Кловская
03.11.23 16:35
143
Известный онколог призвал не есть подгоревшие тосты

Главное: Подгоревшие тосты вредны для здоровья. Они могут спровоцировать рак.

Детали: Известный английский онколог Роберт Томас заявил, что подгоревшие тосты могут спровоцировать рак. Об этом пишет издание LADBible.

Поясняется, что такой продукт способен повысить риск заболевания раком из-за вредных соединений, образующихся в хлебе.

Подчеркивается, что, чем темнее подгоревший хлеб, тем больше в нем опасных веществ.

Медик сказал: «Это происходит потому, что при запекании крахмалистых или сладких продуктов, например, хлеба, образуются токсичные соединения, называемые акриламидами, которые могут повредить вашу ДНК и со временем создать большую нагрузку на вашу иммунную систему».

В тему: Стало известно, может ли коронавирус спровоцировать рак.

Тэги: онколог, здоровье, мир, рак, питание

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