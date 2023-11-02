Гарантии безопасности для Украины поддержали 30 стран

Главное: Республика Кипр поддержала инициативу о предоставлении Украине гарантий безопасности. Таких стран стало уже тридцать, отметил украинский лидер.

Детали: Кипр присоединился к переговорам по гарантиям безопасности для Украины на основе Вильнюсской декларации стран G7. Республика Кипр стала уже тридцатым государством, поддержавшим инициативу. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter в четверг, 2 ноября.

«Благодарен Кипру за присоединение к Вильнюсской декларации Группы семи по гарантиям безопасности для Украины. Кипр стал 30-й присоединившейся страной», — написал глава государства.

Зеленский выразил благодарность своему кипрскому коллеге Никосу Христодулидису.

«Мы продолжим вместе укреплять европейскую безопасность и углублять двустороннее сотрудничество», — добавил президент.

В тему: В начале августа Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности.