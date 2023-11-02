Германия еще больше усилила украинскую ПВО

Главное: В новом пакете помощи Германия снова усилила украинскую ПВО. Также пакет включает бронетехнику, различные дроны и десятки тысяч комплектов зимней одежды для украинских военных.
Детали: Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи. Об этом сообщило правительство ФРГ в четверг, 2 ноября.
В него вошли два радара TRML-4D, входящие в состав зенитных комплексов ЗРК IRIS-T.
Также в новый военный пакет вошли:
— 12 бронетранспортеров;
— 7 разведдронов Primoco ONE;
— 2 защитные системы AMPS для вертолетов;
— 5 надводных дронов;
— 10 тысяч защитных очков;
— 32 терминала для спутниковой связи;
— PCB-принтер (3D);
— 5 большегрузных тягачей и 4 полуприцепа;
— 12 грузовиков типа MAN TGS.
Также Германия выделила 30 000 комплектов зимней одежды для украинских военных.
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