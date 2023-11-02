Илон Маск назвал наибольшую угрозу для человечества

Главное: Человечество впервые сталкивается с ситуацией, когда появилось нечто, что будет гораздо умнее самого умного человека. Илон Маск видит в этом большую опасность.

Детали: Искусственный интеллект стал потенциальной угрозой для существованию человечества. Об этом в среду, 1 ноября, заявил бизнесмен Илон Маск во время саммита по безопасности ИИ, пишет The Standard.

«ИИ является одной из самых серьезных угроз для человечества. Впервые мы сталкиваемся с ситуацией, когда у нас есть что-то, что будет намного умнее самого умного человека. Непонятно, сможем ли мы контролировать это, но я думаю, что нужно стремиться направить технологию в выгодном человечества направлении», — отметил Маск.

По словам предпринимателя, существование искусственного интеллекта влечет «экзистенциальный риск», с которым столкнулось человечество.

«Есть определенная вероятность выше нуля, что ИИ убьет нас всех», — считает он.

Маск призвал «установить рамки» во избежание того, чтобы ИИ стал «большой угрозой» для всех.

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