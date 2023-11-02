На Харьковщине из 66 населенных пунктов принудительно эвакуируют детей

Главное: В Харьковской области принудительно вывезут детей из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуречанской и Ольхватской территориальных общин Купянского района. Эвакуация пройдет в 66 населенных пунктах.

Детали: Из 66 населенных пунктов Харьковской области из-за высокого уровня опасности в ближайшее время эвакуируют 275 детей вместе с их семьями. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Решение Харьковской ОВА единодушно поддержали члены Коордштаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Из-за сложной ситуации безопасности в Харьковской области одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов. Ее проведут из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуречанской и Ольхватской территориальных общин Купянского района Харьковской области», — говорится в сообщении.

Эвакуацию планируют провести в течение 45 дней.

В министерстве подчеркивают, что эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным убежищем, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

Для эвакуации развернут сборный и приемный пункты.

Отмечается также, что эвакуация проводится бесплатно. Для предварительной записи необходимо обратиться в местные органы власти.

«Желающие эвакуироваться с территорий, приближенных к линии фронта, могут круглосуточно звонить по номеру горячей линии Харьковской ОВА: 0 800 339 291. Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33», — добавляют в министерстве.

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