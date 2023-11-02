У НАБУ та САП готують заяву щодо протизаконної діяльності Наталії Рудухи, заступника директора ФГВФО, – ЗМІ

Як пише Telegram-канал Інсайдер, після вчорашньої публікації, до журналістів каналу звернувся адвокат, який представляє інтереси кількох великих вкладників ліквідованих банків. Про це повімляє видання Власти.

Також видання пише наступне: «Як зазначив адвокат, найближчим часом до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) надійде колективна заява від кількох вкладників ліквідованих банків, з яких Наталія Рудуха через своїх людей вимагає до 50% за відшкодування їхніх коштів.

„У ФГВФО з подачі Рудухи запроваджено „стоп-листи“ для великих вкладників банків. Їм штучно блокують відшкодування коштів, вимагаючи 30-50% суми через посередників. Таких випадків багато, всі вони задокументовані та будуть передані правоохоронним органам найближчими днями. Буде порушено кримінальне провадження“, — повідомив адвокат.

Керівництво ФГВФО, зокрема Наталія Рудуха, вже не вперше потрапляє в інформаційний скандал.

Як писали ЗМІ ще кілька років тому, зазначені особи проходили у низці кримінальних проваджень, які розслідували СБУ та прокуратура. Причому Андрій Оленчик та Наталія Рудуха також проходили у кримінальній справі про незаконне „прослуховування“ у ФГВФО.

Також ЗМІ писали, як керівництво ФГВФО витрачає сотні тисяч гривень щомісяця на свій PR та мільйони на дорогі авто під час війни, а також закупівлі обладнання та ІТ-послуг».