Синоптики поведали, какой погодой завершится рабочая неделя в Украине

Главное: Завтра в Украине пойдут дожди. Ожидается сильный ветер.

Детали: Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в пятницу, 3 ноября. Появился прогноз Гидрометцентра.

Специалисты по небесной канцелярии предупреждают, что пойдут дожди, ожидается сильный ветер.

Говорится, что в юго-восточной, днем и в восточной части и на крайнем западе страны облачно с прояснениями, дожди.

При этом на остальной территории прогнозируется переменная облачность, должно быть сухо.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, в западных, местами и в Винницкой и Житомирской областях порывы возможны до 15-20 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то по стране прогнозируется следующая картина: на западе ночью плюс 6-8, днем 13-18 тепла; на севере ночью плюс 4-6, днем 11-14 тепла; на юге ночью плюс 7-12, днем 11-19 тепла; на востоке ночью плюс 6-9, днем 9-13 тепла.

Что касается Киева, то завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

В украинской столице ночью плюс 4-6, днем 12-14 тепла. В области ночью плюс 3-8, днем 10-15 тепла.

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