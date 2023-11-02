Подведены синоптические итоги октября в Киеве: было очень жарко

Главное: Минувший октябрь в Киеве был жарким. Зафиксировали два температурных рекорда.

Детали: Прошлый октябрь в Киеве был очень жарким. Синоптические итоги месяца подвела Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Эксперты говорят, что минувший месяц стал седьмым самым теплым в украинской столице с 1881-го года.

Известно, что среднемесячная температура воздуха в городе была сразу на 2,8 градуса выше климатической нормы, и составляла 11,4 градуса.

Всего в Киеве за октябрь зафиксировали два рекорда максимальной температуры воздуха.

Уточняется, что холоднее всего было 11 октября, когда минимальная температура воздуха под утро снизилась до 0,9 градусов, а самым теплы 14 октября – максимальная температура воздуха после полудня достигла 22,5 градусов.

Резюмируется, что осадков на проспекте Науки, 37, выпало 66 миллиметров – это 143% климатической нормы.

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