В США начали фиксировать настоящий мор младенцев

Главное: В США фиксируют рост смертности среди младенцев. Впервые за двадцать лет.

Детали: В 2022-м году в США впервые с 2002-го года зафиксировали рост смертности среди младенцев. Об этом информирует Центр по контролю и предупреждению заболеваний страны.

Сообщается, что, согласно представленным ведомством показателям, полученным в результате сверки документальных данных о рождении и смерти младенцев, в прошлом году младенческая смертность увеличилась на 3% в сравнении с позапрошлым годом.

Уточняется, что расчеты были сделаны на основе анализа данных о количестве смертей на каждую тысячу родившихся живыми.

Эксперты говорят о том, что, несмотря на то, что впервые за последние двадцать лет зафиксирован рост этого показателя, в целом за этот период уровень младенческой смертности сократился на 22% до 5,6 на каждую тысячу новорожденных.

Известно, что общее число скончавшихся младенцев в 2022-м году составило 20 538, а годом ранее данное число не превысило 20 тысяч.

Специалисты отмечают, что наиболее заметный рост этого показателя пришелся на такие группы населения, как коренные жители Аляски и других штатов, а также белокожие.

Из отчета ясно, что большинству матерей, потерявших младенцев, от 25 до 29 лет, а большинство умерших младенцев – мужского пола.

Резюмируется, что наиболее частой причиной причиной смерти младенцев были осложнения во время беременности и бактериальный сепсис.

В тему: Здоровье Байдена всерьез обеспокоило американцев.