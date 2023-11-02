Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлят

Главное: В Украине планируют еще на три месяца продлить военное положение и всеобщую мобилизацию. До середины февраля.

Детали: С началом полномасштабного вторжения в Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Пока они действуют до 15 ноября, но этот правовой режим может быть продлен.

С началом полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевали уже неоднократно:

В частности, Верховная рада голосовала за продление многократно, а именно:

— с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

— с 25 мая по 23 августа 2022 года;

— с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

— с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

— с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

— с 20 мая по 18 августа 2023 года;

— с 18 августа по 15 ноября 2023 года.

Впрочем, появилась информация, что в Украине действие этого правового режима хотят снова продлить. Уже в девятый раз.

Народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк сообщает, что в ближайшие дни президент Владимир Зеленский внесет в парламент законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Голосование запланировано на следующую неделю.

По его словам, скорее всего, это «будет продление с 15 ноября 2023 года до середины февраля 2024 года. То есть снова на 90 дней».

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