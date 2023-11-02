Боевики ХАМАС убили уже 242 заложников

Главное: Боевики ХАМАС продолжают убивать заложников. Погибли уже 242 человека.

Детали: Пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что боевики ХАМАС продолжают убивать своих заложников. На данный момент известно о 242 погибших.

Свое заявление он сделал во время ежедневного брифинга.

Было сказано: «На данный момент мы уведомили семьи 242 похищенных и 332 погибших бойцов ЦАХАЛ. Мы привержены национальной миссии по возвращению всех похищенных домой».

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