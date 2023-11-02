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Новости > Инфляция в Украине: появился новый фактор, который на нее влияет

Инфляция в Украине: появился новый фактор, который на нее влияет

Агата Кловская
02.11.23 12:00
135
Инфляция в Украине: появился новый фактор, который на нее влияет

Главное: Стало известно, что происходит с инфляцией в Украине. Появился новый фактор.

Детали: В Минэкономики поведали, что происходит с инфляцией в Украине. Отмечается, что в нашей стране сформировались факторы влияния на нее.

Сейчас же к ним добавился фактор сезонности.

Экономисты говорят, что в сентябре после двухмесячной дефляции потребительские цены прогнозируемо вернулись к росту на 0,5% по данным Госстата (минус 1,4% было в августе и минус 0,6% в июле).

Специалисты отмечают: «В целом рост цен оставался в тренде, который соответствует показателям инфляционной динамики и таргетам мирного времени. С начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы замедлились до 7,1% (с 8,6% в прошлом месяце)».

Информируется также, что незначительный сентябрьский рост цен был сформирован сезонным фактором (преимущественно из-за подорожания услуг образования, а также одежды и обуви).

Сообщается, что на продовольственном рынке наблюдалась дефляция (поступление нового урожая охлаждало рынок), которая частично компенсировала инфляционную составляющую в определенных сегментах услуг и непродовольственного рынка.

Украинцам рассказали, что сохранение реалий войны уже сформировало специфические условия функционирования потребительского рынка.

В отчете сказано: «Сдержанный спрос военного времени мотивационной и миграционной природы при практическом постоянстве курсовых и монетарных условий обусловил возможность проявления мирного фактора – сезонности, которая в соответствии с календарным периодом и определила разнонаправленное движение цен в разных сегментах потребительского рынка».

Подчеркивается, что сейчас комплекс факторов влияния создает поле стабильности внутренних потребительских цен и является основой для формирования тренда, направленного на общее замедление годовых темпов инфляции, считают в министерстве.

Резюмируется: «В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть, в первую очередь, от возможности значительных изменений, в т.ч. форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики. В случае их отсутствия, или же при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявление сезонности не нарушены, по всей вероятности, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет».

В тему: В Украине ожидается серьезное снижение уровня инфляции.

Тэги: общество, экономика, инфляция, финансы, цены, новости Украины

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