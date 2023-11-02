В Украине серьезно вырос спрос на валюту

Главное: Украинцы массово скупают валюту. Максимальный показатель с февраля 2014-го года.

Детали: Спрос на валюту в Украине растет. Об этом свидетельствуют данные НБУ за октябрь.

Известно, что население нашей страны продало коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1 миллиард 590 миллионов долларов (в эквиваленте) и купило на 2 миллиарда330 миллионов долларов.

В итоге чистая покупка валюты составила 739,4 миллиона долларов.

Говорится о том, что в минувшем месяце украинцы купили максимальный объем валюты с февраля 2014-го года (782,5 миллиона долларов).

Информируется, что в прошлом месяце население Украины увеличило чистую покупку валюты почти в два раза по сравнению с августом, когда она составила 444,3 миллиона долларов.

Примечательно, что 359,3 миллиона долларов было куплено населением в безналичной форме.

С начала этого года украинцы продали 15 миллиардов 53 миллиона долларов, а купили 18 миллиардов 198 миллионов долларов. Чистая покупка валюты составила 3 миллиарда 145 миллионов долларов.

Сообщается, что НБУ продал в октябре 3 миллиарда 338 миллиона долларов. Это наибольший объем с июня прошлого года (3 миллиарда 956 миллионов долларов). По сравнению с сентябрем объем продаж валюты вырос на 24%.

Резюмируется, что с начала 2023-го года НБУ для поддержания баланса на рынке продал 22 миллиарда 604 мииллиона долларов. Эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

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