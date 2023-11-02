Отправлять письма в Украине станет дороже

Главное: «Укрпочта» хочет повысить тарифы на доставку писем. Сразу на 25-30%.

Детали: «Укрпочта» хочет повысить тарифы на доставку писем на 25-30%. Об этом сказано в проекте, который публикует Федерация профсоюзов Украины.

Об этом информирует РБК-Украина.

Сообщается, что данный документ планирует одобрить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи.

Отмечается, что предлагается повысить действующие тарифы следующим образом:

- внутренние простые письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовые карточки на три гривны или на 25,0% до 15 гривен без НДС (18 гривен с НДС);

- внутренние регистрируемые письма без объявленной ценности (рекомендованные) массой до 50 граммов и почтовые карты на семь гривен или на 30,4% до 30 гривен без НДС (36 гривен с НДС).

Подчеркивается, что действующий уровень тарифов на указанные услуги был установлен с 1 декабря 2021-го года.

В тему: Выписывать газеты и журналы в Украине станет дороже.