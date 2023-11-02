Гепатит А добрался до Ивано-Франковска

Главное: В Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семерых людей с гепатитом A. Это четверо взрослых и трое детей.

Детали: Гепатит А обнаружили в Ивано-Франковске. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на заместитель генерального директора медучреждения Наталью Демину.

Отмечается, что по состоянию на 1 ноября 2023 года в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу госпитализировали семерых людей с гепатитом A. Это четверо взрослых и трое детей.

Все пациенты из Ивано-Франковска. Их состояние — средней тяжести. Больных госпитализировали 31 октября и 1 ноября.

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