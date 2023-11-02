Представители Байдена и Си Цзиньпина договорились о новой встрече глав государств

Главное: Команды Байдена и Цзиньпина согласовали встречу лидеров. Встреча планируется для того, чтобы «охладить» отношения, которые в последние годы стали сложнее из-за наращивания китайской военной мощи в Южно-Китайском море.

Детали: Представители лидеров США Джо Байдена и Китая Си Цзиньпина достигли договоренности о встрече глав государств. Она состоится в ноябре в Сан-Франциско. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает Reuters.

Известно, что встреча президентов произойдет в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который проведут с 11 по 17 ноября в США.

Как сообщают источники агентства, согласовать еще следует некоторые «важные детали».

«Существует принципиальная договоренность о встрече в Сан-Франциско в ноябре. Мы все еще прорабатываем важные детали, необходимые для завершения этих планов», — сказал американский чиновник.

Журналисты напомнили, что ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге для прессы сказала, что два лидера намерены провести «конструктивный разговор» в кулуарах форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Последний раз Байден и Си встречались в 2022 году на полях саммита G20 на индонезийском курортном острове Бали.

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