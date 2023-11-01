В Греции археологи обнаружили затонувший древний город

Главное: В Греции в ходе раскопок удалось обнаружить остатки затонувшего города IV века. Найденные фундаменты построек принадлежат древнему городу Саламин.

Детали: В Греции ученые обнаружили затонувший древний город, остатки которого они датировали IV веком до нашей эры. Об этом сообщает CBS News.

Команда археологов из 12 человек обнаружила то, что, как считают, является массивным общественным зданием, которое существовало как часть древнего города Саламин.

В частности, специалисты обнаружили остатки древней морской дамбы, когда-то защищавшей город. Кроме того, они нашли сооружение, которое, очевидно, служило местом торговли или общественными прогулочными местами. Также исследователи обнаружили складское помещение, в котором хранилось множество древних артефактов, в том числе около двух десятков бронзовых монет, фрагменты мрамора, вазы и фрагменты керамических изделий.

"По словам чиновников, среди мраморных артефактов есть два важных предмета. Один представляет собой фрагмент колонны с частью надписи в 2-3 стихах. Другой - это богато украшенный фрагмент, на котором изображен большой мужчина, возможно, герой, возлагающий корону на бородатого мужчину", - пишет издание.

Стоит заметить, что Саламин - как город, так и одноименный остров - известен прежде всего из-за битвы под Саламином в V веке до нашей эры, которая стала ключевым событием в греко-персидских войнах, когда древнегреческие города-государства сражались против персидской империи Ахеменидов.

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