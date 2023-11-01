В Киеве ограничили максимальную скорость для водителей

Главное: С ноября и до конца апреля в столице Украины был введен единый скоростной режим для автомобилистов. Снижение максимально допустимой скорости движения автотранспорта по Киеву до 50 км/ч с начала ноября связано с приближением зимнего периода.

Детали: В Киеве ввели единственный скоростной режим для автомобилистов, который будет действовать с сегодняшнего дня, 1 ноября и до конца апреля. Скорость движения авто по городу теперь не должна превышать 50 километров в час. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«С 1 ноября по 1 апреля в столице введен единый скоростной режим — скорость движения по городу ограничивается до 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже», — говорится в заявлении.

В администрации отметили, что на участках, где в предыдущий период была разрешена скорость 80 км/ч, уже убрали знаки ограничения скорости «80».

Речь идет о 10 участках таких дорог:

— Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

— Приднепровское шоссе;

— ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко к Южному мосту);

— Столичное шоссе (к ул. Академика Заболотного);

— просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода до Харьковскоц площади (в обратном направлении от Харьковской площади до Днепровской Набережной);

— просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);

— просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

— просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

— ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

— Автодорога Р-69 (от ресторана Яхта Киев (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

Отметим, что снижение максимально допустимой скорости движения автотранспорта по Киеву до 50 км/ч с начала ноября связано с приближением зимнего периода.

В такой период дорожные условия уже не позволят водителям двигаться со скоростью более полусотни километров. Такая возможность обычно возвращается с начала апреля на некоторых участках дорог.

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