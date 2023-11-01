Шойгу запутался в количестве обещанных F-16 для Украины

Главное: Российский министр обороны запутался в количестве истребителей F-16, обещавших предоставить Украине ее западные партнеры.

Детали: Украине хватит всего на 20 дней истребителей F-16, обещанных ей странами Запада. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, 1 ноября.

По его данным, российская ПВО вроде бы сбила за октябрь 37 украинских самолетов, а это вроде бы вдвое больше количества F-16, которые пообещали предоставить Украине ее западные союзники.

"37 самолетов (вроде бы сбитых) – это почти вдвое больше того количества, которое гарантировано обещано Украине самолетов F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это, примерно, на 20 дней работы", – заявил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил о 24 якобы сбитых украинских самолетах за пять дней. Он не предоставил никаких доказательств. При этом российские агрессоры еще в первые дни войны неоднократно заявляли об "уничтожении" всей авиации и ПВО Украины.

Также запутался российский министр и в количестве F-16, обещанных Украине. Так, только Нидерланды предоставят 42 истребителя. В свою очередь, Дания предоставит 19 самолетов, из них шесть – уже к концу текущего года. Передачу F-16 анонсировала и Норвегия, в распоряжении которой около 60 таких самолетов.

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