Залужный предупредил о провокации якобы от его имени

Главное: Кто-то от имени Валерия Залужного отсылает личные сообщения известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера.

Детали: Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупредил, что от его имени неизвестные отсылают просьбы о помощи и провокативных предложениях. Об этом генерал сообщил в Telegram в среду, 1 ноября.

Залужный призвал соблюдать информационную гигиену. «Получил информацию, что кто-то, используя мое имя, посылает личные сообщения определенным известным людям с просьбами и предложениями дискредитирующего и провокационного характера», — рассказал он.

Главнокомандующий ВСУ попросил всех, кто получил подобные сообщения от его имени, не доверять их содержанию.

«Отмечаю: Аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и любые другие учетные записи под именем „Валерий Залужный“ и т.д. Все они — фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности _ Главнокомандующий ВСУ (верифицированный)», — написал он.

В тему: Залужный резко отреагировал на якобы «медленное» контрнаступление ВСУ.