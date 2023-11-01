Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине, — Остин

Главное: Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если Украина проиграет, Путин бросит вызов НАТО. И мир окажется в войне со стрельбой.

Детали: Если России удастся победить Украину в войне, страна-агрессор не остановится и может бросить вызов государствам-членам НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Сенате.

У него спросили, может ли решение о не направлении Украине надлежащей помощи увеличить вероятность того, что американские войска в конце концов будут вовлечены в войну.

«Конечно. Если Путин добьется успеха, он не остановится на Украине... Рано или поздно он бросит вызов НАТО, и мы окажемся в войне со стрельбой», — ответил Остин.

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