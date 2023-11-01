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Новости > Крымский мост окутал густой дым

Крымский мост окутал густой дым

Агата Кловская
01.11.23 13:22
166
Крымский мост окутал густой дым

Главное: После объявления в Крыму воздушной тревоги над Керченским мостом видно густую дымовую завесу.

Детали: Во временно оккупированном Крыму в среду, 1 ноября, сообщают о сильном дыме, поднявшемся над Керченским мостом. Назначенный РФ «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев говорит о применении средств маскировки.

Местные жители в Telegram-каналах сообщают, что воздушная тревога в Севастополе была объявлена во второй раз за утро сегодня. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — заявил Развожаев.

Позже он добавил, что в районе бухты может быть дым.

«Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно», — заверил представитель оккупационной власти.

Тем временем пророссийские Telegram-каналы заявляют о «ракетной атаке». В сторону Крыма якобы летят ракеты.

В тему: В ВМС рассказали, когда Крымский мост окончательно «устанет».

Тэги: Крым, общество, новости Украины, крымский мост, дымовая завеса

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