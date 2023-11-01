Президент Сербии распустил парламент страны

Главное: Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны. Внеочередные выборы пройдут 17 декабря.

Детали: Президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что распускает парламент страны. При этом он объявил внеочередные выборы, которые пройдут 17 декабря.

Глава государства подписал указ о роспуске Национального собрания и назначении выборов народных депутатов.

Стоит напомнить, что в понедельник, 1 ноября, правительство направило ему мотивированное предложение о роспуске парламента.

Ожидается, что проведение новых выборов при существующих обстоятельствах обеспечит высшую степень демократии, уменьшит напряженность в обществе, утвердит на свободное выражение мнений и взглядов по политическим, экономическим и другим вопросам.

Кроме этого, еще 11 сентября часть депутатов от оппозиции обратились к президенту Сербии с такой просьбой.

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