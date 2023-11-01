Стало известно, как мобильные телефоны наносят вред нашему мозгу

Главное: Мобильные телефоны вредят мозгу человека. Об этом говорят датские ученые.

Детали: Датские ученые из Копенгагенского университета заявили, что использование мобильных телефонов может снизить концентрацию внимания. Об этом информирует издание Health News.

Так, местный философ Джелле Брейнеберг сказал: «Благодаря смартфонам и интернету люди могут получать большое количество информации. Чтобы найти нужную статью или посмотреть видео, требуется несколько минут или секунд. Людям нравится эффект новизны, но, при этом, потребление информации без глубокого погружения в предмет изучения и постоянные переключения с одной темы на другую могут утомить человеческий мозг».

Поясняется, что некоторые люди просматривают короткие видео в интернете и пролистывают социальные сети, чтобы расслабиться.

Эксперты отмечают, что подобная привычка может привести к ухудшению концентрации внимания, а человек рискует стать рассеянным и менее работоспособным.

В публикации сказано, что, чтобы избежать подобного, следует ограничить поступление информации: смотреть, читать и изучать нужно только то, что действительно интересно для человека.

Подчеркивается, что не нужно проводить все время в социальных сетях и постоянно проверять наличие новых сообщений – это поможет повысить устойчивость к отвлекающим факторам.

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