Ученые рассказали, как погибнет планета Земля

Главное: Стало известно, как погибнет наша Земля. Это выяснили ученые из США.

Детали: Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) выяснили, как погибнет наша Земля. Об этом пишет издание The Astrophysical Journal.

Они выявили звездную систему, процессы в которой предсказывают будущий конец нашей планеты.

Поясняется, что речь идет о звезде Ро Корона Бореалис в созвездии Северной Короны, расположенной примерно в 57 световых годах от Земли.

Исследователи говорят, что она очень похожа на Солнце, обладая схожими массой, радиусом и светимостью, но почти вдвое старше нашей звезды, и это значит, что она подходит к финальной стадии своего существования – фазе красного гиганта.

Эксперты отмечают: «Звездная эволюция после главной последовательности может привести к драматическим, а иногда и катастрофическим изменениям в архитектуре планетной системы, таким как приливное разрушение планет и поглощение родительской звездой».

Информируется, что американцы использовали модели звездной эволюции, чтобы спрогнозировать будущее самой Ро Корона Бореалис и окружающих ее четырех экзопланет: Ро Корона Бореалис b, c, d и e соответственно.

В публикации сообщается, что массы этих четырех планет варьируются от суперземли до юпитера. Все они находятся гораздо ближе к звезде, чем Земля к Солнцу, а две внутренние планеты расположены к своей звезде ближе, чем Меркурий к Солнцу. Они надежно заперты внутри солнечной системы, и именно это предвещает их конец.

Разъясняется, что, согласно расчетам, примерно через один-полтора миллиарда лет звезда станет красным гигантом, многократно увеличившись в размерах и поглотив как минимум три ближайшие планеты — e, b и c.

Ученые рассказали, что поглощение планет расширяющейся звездой может иметь разные последствия в зависимости от общей архитектуры системы. Планетам могут потребоваться десятилетия, чтобы приблизиться к звезде. В пути они могут быть уничтожены испарением. Они также могут быть разрушены приливными силами. В этом случае гибнущие миры увеличивают объем звезды, помогая ей раздуться еще больше.

Резюмируется, что пример Ро Корона Бореалис важен для Земли, так как дает возможность прогнозировать такие же изменения в нашей системе. Когда Солнце перейдет к стадии красного карлика, оно с большой вероятностью поглотит все внутренние планеты, включая Землю, но произойдет это только через несколько миллиардов лет.

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